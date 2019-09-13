أضرار لن تتوقعها للجبنة المثلثات والمطبوخة

الجبن المثلثات أو النستو يصنع من طبخ مجموعة من الأجبان في وجود ملح استحلاب مع إضافة بعض المطعمات والمثبتات للحصول علي منتج ثابت ومتجانس.



وتقول الدكتورة شيرن زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء إن نتيجة عملية الطبخ يتحول الباراكازين غير الذائب وهو بروتين اللبن والموجود علي صورة هلامية بمساعدة ملح الاستحلاب المناسب والحرارة إلي صورة سائلة ويتم معاملتها حراريا وتعبئتها.



أضرار الجبن المطبوخ:



1-أكد خبراء التغذية أن الجبنة المثلثات لا تحتوى على البروتين والكالسيوم كما يروج لها، بل تحتوى على أكثر من "75%" من الدهون المشبعة، في حين لا تقل نسبة دهن اللبن الطبيعى فى الجبن المنتج عن 5 % ولاتزيد عن 10 % من نسبة الدهن الكلية.



2-الجبنة المثلثاث لها أضرار عديدة، قد تصيب من يتناولها ولاسيما الأطفال؛ وذلك لضعف مناعتهم.



3-ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول الجبن المثلثات، واستبدالها ببدائل صحية أكثر كالجبن القريش الذى يحتوى على العديد من العناصر الغذائية، والكالسيوم والبروتين المفيد لطفلك.



4-يتسبب الإفراط في تناول الجبنة المثلثات فى العديد من الأمراض للأطفال ، مثل السمنة، السكر، أمراض القلب، والكلى.



عدد المرات المناسب لتناول الجبن المطبوخ دون إفراط:



ينصح خبراء التغذية بتناول سندوتش به قطعة واحدة بحد أقصى ثلاث مرات اسبوعيا لتلافي أضرارها. والأفضل استهلاك الأنواع اللايت قليلة الدهن.



الجبن المطبوخ قد يكون طبيعي الدهن أو مضاف له دهون وزيوت نباتية بعضها غير مهدرج كزيت جوز الهند وهو أقل ضررا من الزيوت التي يتم هدرجتها لتصل للحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة كزيت النخيل، لذلك يجب علينا كمستهلكين قراءة ملصق المكونات الغذائية الموجود على المنتج، وإذا لاحظنا وجود الدهون المشبعة والمتحولة علينا الابتعاد عن هذه الأنواع تمامًا.



فالجبنة تصنع من زيوت نباتية مهدرجة، تحتوي على دهون متحولة وهي كارثة على الصحة، حيث تسبب الإصابة بأمراض خطرة منها الوصول إلى حالة تصلب الشرايين، وبالتالي حدوث جلطات ومشاكل في القلب، وقد تتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع الضغط والسكري.



بعض الأبحاث أكدت أن هناك أنواعًا من الأجبان تستخدم بعض الألوان الصناعية مثل مادة تارتازين الصفراء، والتي تضاف إلى بعض الأغذية بهدف تلوينها وإكسابها اللون الأصفر، وهذه المادة من الألوان الصناعية التي حرمتها الكثير من الدول الأوربية لأنها قد تساعد على نمو وانتشار الخلايا السرطانية في الكليتين، وكذلك الغدد الكظرية لذلك من الافضل الابتعاد عن الجبن المطبوخ ذو اللون الأصفر .



فهناك العديد من انواع الجبن المحتوى على زيوت غير مهدرجة وهي اقل ضررا من تلك الاجبان المطبوخة المحتوية على زيوت مهدرجة وإن كان من الافضل عدم الافراط في كليهما .







📌 الجبن المطبوخ قد يكون طبيعي الدهن أو مضاف له دهون وزيوت نباتية

بعضها غير مهدرج كزيت جوز الهند وهو أقل ضررا من الزيوت التي يتم هدرجتها لتصل للحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة كزيت النخيل ، لذلك يجب علينا كمستهلكين قراءة ملصق المكونات الغذائية الموجود على المنتج، وإذا لاحظنا وجود الدهون المشبعة والمتحولة علينا الابتعاد عن هذه الأنواع تمامًا



فالجبنة تصنع من زيوت نباتية مهدرجة، تحتوي على دهون متحولة وهي كارثة على الصحة، حيث تسبب الإصابة بأمراض خطرة منها الوصول إلى حالة تصلب الشرايين، وبالتالي حدوث جلطات ومشاكل في القلب، وقد تتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع الضغط والسكري، كما أن بعض الأبحاث أكدت أن هناك أنواعًا من الأجبان تستخدم بعض الألوان الصناعية مثل مادة تارتازين الصفراء، والتي تضاف إلى بعض الأغذية بهدف تلوينها وإكسابها اللون الأصفر ، وهذة المادة من الألوان الصناعية التي حرمتها الكثير من الدول الأوربية لأنها قد تساعد على نمو وانتشار الخلايا السرطانية في الكليتين، وكذلك الغدد الكظرية لذلك من الافضل الابتعاد عن الجبن المطبوخ ذو اللون الأصفر .



⛔ نماذج الصور التي سيتم عرضها على حضراتكم ليس ترويج لسلع معينة بل لتفريق الانواع عن بعضها والتوعية بالجبن الطبيعي الدهن ، والجبن المحتوى على زيوت غير مهدرجة وهي اقل ضررا من تلك الاجبان المطبوخة المحتوية على زيوت مهدرجة وإن كان من الافضل عدم الافراط في كليهما .



وهناك بعض الشركات قد تنتج جبن طبيعي وتنتج جبن له اضافات بزيوت نباتية سواء مهدرجة او غير مهدرجة.