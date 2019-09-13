عروس بيروت الحلقة 10 يتصدر جوجل السعودية

تصدر مسلسل «عروس بيروت» للفنان التونسي ظافر العابدين، مؤشرات محرك البحث جوجل في السعودية، وذلك بعد عرض أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الذي يُعرض على قناة mbc 4 الفضائية، وشهدت تشويقًا وتصاعدًا في الأحداث استحوذ على اهتمام الجمهور.



نجاح عروس بيروت



استطاع مسلسل «عروس بيروت» أن يحصد اهتمام عدد كبير من الجمهور العربي بعد عرض الحلقات الخمس الأولى من المسلسل، نظرًا لكوكبة النجوم التي تشارك في أحداث المسلسل، علاوة على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بطل المسلسل ظافر العابدين في العديد من الدول العربية، لاسيما دول الخليج.



ملخص أحداث عروس بيروت



في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة. وتدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي).



ويضيء على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.



ظافر العابدين.. دعوة إلى قصة حب بروح مختلفة



يصف ظافر العابدين التجربة بالإيجابية، آملًا "أن يكون بصدد عمل ناجح يشكل إضافة فعلية للدراما العربية عامة"، مشيرا إلى أن فريق العمل وبمساعدة MBC Studios، وضعوا أيديهم بأيدي بعض، ليخرجوا بمسلسل متميز ويشكل نقلة في مجال المسلسلات العربية الطويلة".



وأكد ظافر عابدين أن هذا ثاني عمل يجمعه بـ كارمن بصيبص، وسيعيش الجمهور معهما في "عروس بيروت"، قصة حب روحها مختلفة.



وأشاد ظافر عابدين بأداء كارمن بصيبص، معتبرا إياها ممثلة شابة مجتهدة، كما أثنى على التعامل مع الممثلة تقلا شمعون، "التي أجتمع بها لأول مرة، موضحًا "أنها تقدم شخصية صعبة وتحمل تحديًا كبيرًا"، متوقفًا عند علاقة الأم والإبن الخاصة التي تمتزج فيها الصدامات باختلاف الأولويات ومصلحة العائلة بالنسبة للطرفين".



كارمن بصيبص بين حب ومواجهات متعددة



أما كارمن بصيبص، فقالت إنها تقدم شخصية ثريا، وهي فتاة يتيمة عاشت مع خالتها، بعدما خسرت والديها في حادثة معينة، وهذا ما جعل منها قوية الشخصية وأجبرها على العمل منذ الصغر، لتتمكن من تأمين لقمة العيش، تغني وتعزف وتسجل الإعلانات للحصول على مردود مالي يكفيها وخالتها".



وأوضحت: "كانت الحياة قاسية عليها، وتغلبت عليها بضحكتها وعفويتها، إلى أن تلتقي بفارس ويحدث هذا السحر"، مشيرة إلى أن الشغف والحب لن يتأخر بين الطرفين، ويتزوجان بسرعة، لتبدأ الصراعات بين ثريا وحماتها وتندلع مشاكل لا تنتهي".



عروس بيروت مأخوذ عن مسلسل أجنبي



وعلى رغم أن المسلسل مأخوذ عن عمل أجنبي، تؤكد كارمن بأنها حرصت على أداء الدور بطريقتها وأعطيته من عففويتها، لافتة إلى أنها قرأت النص فقط وتناسيت النسخة الأجنبية".



صُناع مسلسل عروس بيروت



الجدير بالذكر أن "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسي ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادي ابراهيم.