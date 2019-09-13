التعليم العالي تشارك احتفال الأكاديمية الدولية للهندسة بتخريج دفعة 2019

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الخميس بالحفل الذي أقامته الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، بمناسبة تخريج دفعة عام 2019، والتي تشمل الدفعة 14 شعبة علوم الإعلام، والدفعة ٩ شعبة الهندسة، والدفعة ٤ شعبة إدارة الأعمال، وذلك بحضور وزير الآثار، ود. هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، ود. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والتنمية المحلية الأسبق، و الإعلامي/أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ود. فوزي ترك مدير الأكاديمية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.





وأعربت قيادات الوزارة عن خالص التهنئة لأسرة الأكاديمية، وللخريجين، موجهًا تحية شكر وتقدير لكافة أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة، مشيدا بالمجهود المبذول بالأكاديمية لتخريج طالب متخصص مؤهل لسوق العمل يتم تدريبه على كل الوسائل الإعلامية، متمنيًا تحقيق هذا في كل مجالات التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل وتدريب الطلاب أثناء فترة دراستهم بشكل تطبيقي وعملي.





ومن جانبه، أكد أسامة هيكل أن الأكاديمية منارة علمية وواحدة من أهم الأكاديميات العلمية التي تقوم بتدريس علوم الإعلام في مصر، وذلك لتميزها عن غيرها من المعاهد العلمية بوجودها داخل هذا الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة العربية مما ساعدها في تهيئة البيئة الإعلامية الخصبة داخل الاستوديوهات، الأمر الذي يساعد على خلق العناصر الإعلامية الواعدة المؤهلة على أسس علمية صحيحة تتوفر لها كل مقومات النجاح أمام خريجي الأكاديمية.





وجدير بالذكر أن شعبة علوم الإعلام تمنح درجة البكالوريوس في علوم الإعلام، والدرجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات في تخصصات الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، والإنتاج السنيمائي، والإنتاج الإعلاني، والوسائط المتعددة والإنترنت، وتم تخريج الدفعة الأولى من هذه الشعبة في يوليو عام 2006.





كما تم إنشاء شعبة الهندسة والتي تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة المعمارية، والهدسة المدنية، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الاتصالات والمعلومات، وتم تخريج الدفعة الأولى من هذه الشعبة في عام 2011.

وأيضا تم إنشاء شعبة إدارة الأعمال وتمنح درجة البكالوريوس في علوم الإعلام، والدرجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات في تخصصات التمويل والمحاسبة، والتسويق والإعلان، وإدارة المؤسسات الإعلانية، وتم تخريج الدفعة الأولى من هذه الشعبة في عام 2016.



