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منوعات

تسريب مواصفات Galaxy s11.. الشركة تقلد آيفون بـ ميزة Deep Fusion

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:00 م
Galaxy s10
Galaxy s10
أماني إبراهيم
تم تسريب مواصفات أحدث هاتف لشركة سامسونج المرتقب إطلاقه رسميا في فبراير 2020، ولكن الغريب أن أبرز مميزاته تم طرحها في هواتف آيفون للشركة المنافسة آبل.

ووفقا لموقع تك رادار المتخصص في الأخبار التقنية فإن سامسونج حافظت على أن تظل مواصفات الكاميرا في الجهاز الحديث جالاكسي s11 سرا لحين إطلاقه رسميا في عام 2020، ولكن تسريب مواصفاتها قد افتضح الأمر، فهي كاميرا مشابهة تماما للموجودة بهواتف آيفون برو 11 الذي تم طرحه بالأسواق قبل يومين.

والمميز بهذه الكاميرات ميزة جديدة تسمى "ديب فيوجن Deep Fusion"، وهو نظام حديث لمعالجة الصور، وتعمل بطريقة التعلم الآلي لمعالجة الصور بدقة، والتي من المقرر أن تتوافر بهواتف سامسونج الحديثة.

وكان قد نشر حساب آيس ينيفرس المتخصص في نشر التسريبات التي غالبا ما تكون صحيحة، تفاصيل هذه التقنية الجديدة، وكتب على تويتر: "تطور سامسونج في أجهزتها وظيفة الاندماج العميق الشبيهة بالتي في هواتف آيفون 11 برو، وهي تلعب دورا في التقاط الصور والفيديو، ويمكننا توقع وجودها بهواتف جالاكسي إس 11".
تسريب مواصفات Galaxy s11.. الشركة تقلد آيفون بـ ميزة Deep Fusion

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