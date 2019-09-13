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منوعات

بسبب معلومات محظورة.. روسيا تغرم جوجل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:46 م
جوجل
جوجل
أ ش أ
أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركة "جوجل" سددت غرامة قدرها 700 ألف روبل روسي (ما يعادل 10 آلاف 887 دولارا أمريكيا) لعدم وفائها بالالتزام المتعلق بحذف الروابط الخاصة بمواقع شبكة الإنترنت، التي تضم معلومات محظورة في روسيا من نتائج البحث.

وذكر بيان للهيئة الروسية أن محرك البحث "جوجل" كان يقوم بترشيح نتائج البحث بشكل انتقائي، ولهذا السبب لا تزال أكثر من ثلث الروابط، التي يضمها السجل الموحد للمعلومات المحظورة في روسيا، متاحة أثناء البحث.

وأضاف البيان أنه بموجب القانون الروسي يتعين على مشغلي محرك البحث القيام بحذف تلك الروابط من مواقع الإنترنت، التي تحتوي على معلومات محظورة، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك عليهم الاتصال بنظام المعلومات الفدرالي الحكومي الذي يحتوي على قائمة بهذه المواقع.

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