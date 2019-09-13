ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فستان طويل.. جميلة عوض فى إطلالة أنيقة بأحدث جلسة تصوير

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:58 م
جميلة عوض
جميلة عوض
سعيد فراج
نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الأخيرة. 

ولم تكشف جميلة عوض، سوى عن صورتين فقط من جلسة التصوير التي خضعت لها ترتدي فستانا طويلا زيتي اللون. 

وكانت جميلة عوض أكدت أن سبب ابتعادها عن الدراما يرجع إلى عدم تلقيها عروضا تجعلها تشعر بحماس للمشاركة بها وقالت: "لا أرغب في العمل بالدراما لمجرد التواجد، فعندما شاركت في بطولة مسلسلي "تحت السيطرة" و"حتى لا تطفئ الشمس" قدمت أدوارا قوية تركت بصمة ولا أريد أن أقدم دور لا أشعر بالاقتناع الكامل به".

وشاركت جميلة مؤخرًا ببطولة فيلم سبع البرمبة وتعاونت من خلاله مع النجم رامز جلال ونجح العمل في تحقيق إيرادات كبيرة. 



ترشيحاتنا

بينهم قناة مصرية.. موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة يكشف موقفه من أزمة بث مباريات الدورى الممتاز

السديس يحذر من أمر يستهين به الناس .. فيديو

كوب ماء ساخن يغنيك عن أدوية السكر

بنسبة تصل لـ15%.. النواب: مؤشرات واقعية بتراجع الأسعار بسبب البنزين والدولار

من أعلى القربات إلى الله.. ما هي قيمة الإنفاق على التعليم ودراسة الأبناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها

ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة في المنزل

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور