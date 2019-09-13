حتى لا تحتار.. هل الاصلح ملء إطار السيارة بـ الهواء أم النيتروجين

تزداد التساؤلات حول ملء اطارات السيارات بالهواء العادي افضل ام غاز النيتروجين في هذا الموضوع سنتعرف عليهما بشكل اوضح علي عيوبهما ومميزاتهما.



مبدئيا نسبه النيتروجين في الهواء تقريبا ٧٨ ٪؜، ولذلك ليس هناك فارق كبير بين ملء إطار السيارة بالهواء أو النيتروجين، ولكن الفارق الوحيد أن النيتروجين يزيد من العمر الافتراضي لاطار السيارة "الكاوتش" حيث لا يسبب له الصدأ على عكس الهواء الذي يسبب الصدأ داخل الكاوتش مع مرور الوقت.



ويتغير ضغط الكاوتش بصوره كبيره مع ارتفاع درجات الحراره وينكمش "كاوتش" السيارة مما يزيد من ضغط الهواء بداخله مما يجعلك تلجأ لمراجعة ضغط إطار السيارة في حال تعبئته بالهواء، اما في حالة النيتروجين لا يحتاج إلى المراجعة المستمرة.



وبالنسبة للتسريب يكون تسريب الهواء امرا سهلا في حال تعبئة عجلة السيارة بالهواء، أما في النيتروجين، وبالتالي فإن عمر إطار السيارة يزيد في حالة تعبئته بالنيتروجين، ويكون ضغط الهواء فيه منظبطا، والسيارة ستكون اوفر في استهلاك البنزين، وافضل في المطبات الصناعية.