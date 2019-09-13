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حوادث

ضبط عصابة سرقت شقة مقاول بمدينة بدر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:14 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى الإيقاع بعصابة من ٤ عاطلين سرقوا شقة مقاول بمدينة بدر.

أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمنطقة الحي الثانى ـ دائرة القسم تمكنت من ضبط ٤ عاطلين بحوزتهم مبلغ مالى 1000 جنيه وساعة يد وهاتف محمول مجهولة المصدر.

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل شقة مقاول ومقيم الحى الثانى دائرة القسم بأسلوب "التسلق " باستدعائه تعرف علي المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

بتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

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