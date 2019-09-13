ضبط عصابة سرقت شقة مقاول بمدينة بدر

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى الإيقاع بعصابة من ٤ عاطلين سرقوا شقة مقاول بمدينة بدر.



أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمنطقة الحي الثانى ـ دائرة القسم تمكنت من ضبط ٤ عاطلين بحوزتهم مبلغ مالى 1000 جنيه وساعة يد وهاتف محمول مجهولة المصدر.



بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل شقة مقاول ومقيم الحى الثانى دائرة القسم بأسلوب "التسلق " باستدعائه تعرف علي المضبوطات واتهمهم بالسرقة.



بتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

