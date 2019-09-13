العبيدي: مشاركة شباب مصر بالخارج في ملتقى هيا نصلي معا خطوة هامة

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تعمل بقوة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بأبناء الجالية المصرية بالخارج، وضرورة ربط الأجيال المصرية الجديدة بالوطن الأم.



وأضاف بهجت العبيدي أن ملف ربط الأجيال المصرية الجديدة بالوطن وغرس الهوية المصرية في نفوس هذه الأجيال أحد أهم الملفات لما يمكن أن يعود بفوائد هامة على مصر من ناحية وعلى هذه الأجيال الجديدة من ناحية أخرى.



وأشار بهجت العبيدي الي أن الأجيال الجديدة من أبناء مصر في الخارج يمكنها أن تساهم بسهم كبير في تصحيح الأفكار المغلوطة عن مصر والتي تعمل على ترويجها الجماعة الإرهابية العميلة وذيولها في الخارج، حيث أن الأجيال الجديدة اكتسبت عقلية الدول التي نشأت وتربت فيها وتمكنت من لسان الأقوام التي تعيش بينها وأنهم الأكثر القدرة والأجدر على مخاطبة الخارج بلغته وعقليته.



وأشاد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بما أعلنته وزارة الهجرة من مشاركة وزارة الهجرة في ملتقى الأديان العالمي “هيا نصلي معا” وذلك من خلال مشاركة ١٠٠ شاب من أبناء مصر في الخارج من الأجيال الجديدة.



وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن هذه المشاركة المزمعة لشباب الجاليات المصرية بالخارج مهمة للغاية وسيكون لها أكبر الأثر على مسارين:- الأول: وهو الأثر العظيم الذي ستتركه هذه المشاركة في عقول أبناء الجاليات المصرية بالخارج والذي سيكون بمثابة مضاد حيوي مكافح للأفكار الإرهابية التي تبثها الجماعات المارقة.



والثاني: هو ما سيعود على مصر من صورة راقية يقوم على نشرها هؤلاء الشباب الذين سيعودون إلى دول إقامتهم مشبعين بتلك الأفكار والرؤى والمشاهد التي عايشوها في مثل هذا المؤتمر الهام.