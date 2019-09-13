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رياضة

السفيرة المصرية بالسنغال تؤازر الزمالك في التدريبات

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
حرصت سفيرة مصر في السنغال نهي خضر وحسام بسيوني القنصل العام على الذهاب لمتابعة مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وذلك بصحبة اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسنغال والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.. وذلك لمؤازرة الفريق قبل مواجهة جينيراسيون فوت غدا.

ويخوض الزمالك المران على ملعب لات ديور بالسنغال وهو المران الأخير للفريق بالسنغال.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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