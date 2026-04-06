الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الداخلية تنظم الملتقى الثانى من برنامج التعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية.. صور

الطلبة
الطلبة
مصطفى الرماح

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثانى لعدد من طلبة الجامعات على مدار أسبوع داخل أكاديمية الشرطة وهو برنامج التعايش الثانى من نوعه الذى يتم تنظيمه لهؤلاء الطلبة، حيث بدأت الفعاليات بإجراء الكشف الطبى عليهم للتأكد من لياقتهم الصحية للمشاركة فى فعاليات التعايش، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.


وتضمنت فعاليات برنامج المعايشة تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبية شملت تدريبات اللياقة البدنية بالملاعب المخصصة لذلك ، وقد شارك طلبة الجامعات طلبة كلية الشرطة بعض من التدريبات المتنوعة وأنشطة الدفاع عن النفس التى تجسد التفاعل والإندماج وغرس روح العمل الجماعى وتهدف هذه الأنشطة إلى تنمية القدرات البدنية وتعزيز الثقة بالنفس.  



وشملت الفعاليات وعلى مدار أيام التعايش مشاركة طلبة الجامعات لطلبة كلية الشرطة فى التدريبات الخاصة بالمداهمات الأمنية فى الميادين التدريبية المتنوعة داخل الأكاديمية لتعميق الفهم بطبيعة الدور الذى يطلع به رجال الشرطة ، وشملت الفعاليات مشاهدة ميادين التدريب الفنى بنظام المحاكاة والذى يشهد تدريب الطلبة على مسارح الجريمة المختلفة ، وكذا التدريب على ركوب الخيل . 
     
وقد شملت أيضاً تنظيم أنشطة ومحاضرات ولقاءات ثقافية وتوعوية حول المشروعات القومية وإستراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطن ومواجهة الشائعات وكيفية الوقاية من المخدرات ومخاطرها على المجتمع .
 
كما شارك طلبة الجامعات طلبة كلية الشرطة فى بعض الأنشطة التعليمية والإختبارات الذهنية فى الفصول التعليمية المزودة بأحدث التقنيات الحديثة ، كما حضر الطلبة المؤتمر العلمى السنوى لكلية الدراسات العليا ، وتم تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية والإجتماعية داخل المكتبات ومرافق ونوادى الطلبة مما يعزز من الروابط الإنسانية بين الطلبة المشاركين.  
 
كما تم تنظيم زيارة للمركز المصرى للتدريب على مكافحة المخدرات لمعرفة دوره فى دعم قدرات الكوادر الأمنية من مختلف الدول فى مجال مكافحة المخدرات من خلال الدورات التى يتم تنظيمها داخل المركز للإستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال.
 
وخلال أيام برنامج التعايش تم تنظيم زيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للتعرف على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل بدأت بمشاهدة المركز الطبى المطور الذى يوفر رعاية صحية فائقة للنزلاء بتجهيزاته المتطورة وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.

كما قام الطلبة بتفقد المرافق التأهيلية والإصلاحية ونظم الرعاية المقدمة للنزلاء فى ظل ما أحدثته هذه المراكز من نقلة نوعية فى منظومة الإصلاح تتوافق مع المعايير الإنسانية المحلية والدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل مؤهلاً  للإندماج فى المجتمع وبدء حياة جديدة .

وقدم النزلاء عروضاً فنية بشكل إحترافى فى تأكيد على نجاح المنظومة العقابية فى إثقال مهارات النزلاء الفنية فى إطار تأهيلهم لبداية حياة جديدة .
 

وفى ختام فعاليات إسبوع التعايش تم تكريم المتميزين من طلبة الجامعات.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

خوسيه ماريا سانشيز

يويفا يعلن طاقم حكام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

مي سليم

مي سليم تبرز رشاقتها في الجيم

الخماسي الحديث

تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

