الداخلية تنظم الملتقى الثانى من برنامج التعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية.. صور

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثانى لعدد من طلبة الجامعات على مدار أسبوع داخل أكاديمية الشرطة وهو برنامج التعايش الثانى من نوعه الذى يتم تنظيمه لهؤلاء الطلبة، حيث بدأت الفعاليات بإجراء الكشف الطبى عليهم للتأكد من لياقتهم الصحية للمشاركة فى فعاليات التعايش، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.



وتضمنت فعاليات برنامج المعايشة تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبية شملت تدريبات اللياقة البدنية بالملاعب المخصصة لذلك ، وقد شارك طلبة الجامعات طلبة كلية الشرطة بعض من التدريبات المتنوعة وأنشطة الدفاع عن النفس التى تجسد التفاعل والإندماج وغرس روح العمل الجماعى وتهدف هذه الأنشطة إلى تنمية القدرات البدنية وتعزيز الثقة بالنفس.





وشملت الفعاليات وعلى مدار أيام التعايش مشاركة طلبة الجامعات لطلبة كلية الشرطة فى التدريبات الخاصة بالمداهمات الأمنية فى الميادين التدريبية المتنوعة داخل الأكاديمية لتعميق الفهم بطبيعة الدور الذى يطلع به رجال الشرطة ، وشملت الفعاليات مشاهدة ميادين التدريب الفنى بنظام المحاكاة والذى يشهد تدريب الطلبة على مسارح الجريمة المختلفة ، وكذا التدريب على ركوب الخيل .



وقد شملت أيضاً تنظيم أنشطة ومحاضرات ولقاءات ثقافية وتوعوية حول المشروعات القومية وإستراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطن ومواجهة الشائعات وكيفية الوقاية من المخدرات ومخاطرها على المجتمع .



كما شارك طلبة الجامعات طلبة كلية الشرطة فى بعض الأنشطة التعليمية والإختبارات الذهنية فى الفصول التعليمية المزودة بأحدث التقنيات الحديثة ، كما حضر الطلبة المؤتمر العلمى السنوى لكلية الدراسات العليا ، وتم تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية والإجتماعية داخل المكتبات ومرافق ونوادى الطلبة مما يعزز من الروابط الإنسانية بين الطلبة المشاركين.



كما تم تنظيم زيارة للمركز المصرى للتدريب على مكافحة المخدرات لمعرفة دوره فى دعم قدرات الكوادر الأمنية من مختلف الدول فى مجال مكافحة المخدرات من خلال الدورات التى يتم تنظيمها داخل المركز للإستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال.



وخلال أيام برنامج التعايش تم تنظيم زيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للتعرف على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل بدأت بمشاهدة المركز الطبى المطور الذى يوفر رعاية صحية فائقة للنزلاء بتجهيزاته المتطورة وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.



كما قام الطلبة بتفقد المرافق التأهيلية والإصلاحية ونظم الرعاية المقدمة للنزلاء فى ظل ما أحدثته هذه المراكز من نقلة نوعية فى منظومة الإصلاح تتوافق مع المعايير الإنسانية المحلية والدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل مؤهلاً للإندماج فى المجتمع وبدء حياة جديدة .



وقدم النزلاء عروضاً فنية بشكل إحترافى فى تأكيد على نجاح المنظومة العقابية فى إثقال مهارات النزلاء الفنية فى إطار تأهيلهم لبداية حياة جديدة .



وفى ختام فعاليات إسبوع التعايش تم تكريم المتميزين من طلبة الجامعات.