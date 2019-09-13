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رياضة

10 آلاف مشجع.. السوبر بين الأهلى والزمالك في برج العرب بحضور جماهيري

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:57 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
منتصر الرفاعى - يسرى غازى
استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 18-2019 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور جماهيري يقدر ب 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل فريق ) .

ويأتي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

والاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإنه في الوقت نفسه على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.

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