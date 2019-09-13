انهرت من البكاء .. مها أبو عوف تحكي عن طلب غريب من يوسف وهبي.. فيديو

قالت الفنانة مها أبو عوف، إنه كان ممنوعا لها دخول البيت بعد الساعة 9 مساء، مشيرة إل أنها شاركت في فيلم سينمائي دون علم والدها.



وأضافت مها أبو عوف، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنها كانت طفلة وكانت سعيدة بالمشاركة في عمل فني مع الفنان الكبير يوسف وهبي.



وأوضحت الفنانة مها أبو عوف، أنها رغم سعادتها بالتمثيل لأول مرة أمام الكاميرا، إلا أنها انهارت في البكاء بمجرد رؤية الكاميرا، مشيرة إلى أن الفنان يوسف وهبي أمر بإطفاء الأنوار ووقف التصوير، واحتضنها.



وكشفت أن الفنان يوسف وهبي، طلب منها احتضان الكاميرا والتحدث اليها، وقال لها: قولي للكاميرا انا بحبك حبيني"، وبعدها أمر باستئناف التصوير.

