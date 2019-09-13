تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع لاعبيه تحدث فيها عن مباراة كانو سبورت المقرر لها السادسة من مساء غد في ذهاب دور الــ32 لدورى الابطال الأفريقي.



وشرح فايلر خطته التي سيواجه بها كانو سبورت ومنح تعليمات واضحة لثنائي الدفاع ومحوري الإرتكاز بضرورة الحرص وعدم الإنسياق الي الجانب الهجومي مهما كانت المغريات علي أن يتولي عمرو السولية وحمدي فتحي القيام بأعمال التغطية لظهيري الجنب احمد فتحي وعلي معلول ( أيمن اشرف) في حال وصولهما لمنطقة المنافس.



وقاد فايلر مرانًا قويًا اليوم علي ملعب المباراة شهد تركيز واضح علي الجوانب الفنية وتخفيض الحمل البدني ، وركز الجهاز الفني خلال المران علي قدرات رمضان صبحي ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات ووليد ازارو ( صلاح محسن) في قيادة الهجمات المرتدة بهدف خطف هدف ينهي به جميع الأمور.



وكشف المدير الفني السويسري للاعبيه انه يدرك حالة القلق لدي الجماهير الحمراء في تلك الفترة ويعرف حجم الضغوط التي تتعرض لها إدارة النادي بسبب التعاقد معه وخوفًا علي مستقبل الفريق الذي يقبل علي مباريات قوية أولها غدًا ثم الزمالك في السوبر المحلي والذي يعد بطولة خاصة.



وقال فايلر للاعبيه:« أن الفيصل في كل الأمور هو تنفيذ اللاعبين لتعليمات الجهاز الفني وقدرتهم علي أن يكونوا عن ظن مدربهم وجماهيرهم ومن يثق بهم ، فالمدرب لا يملك عصا سحرية يغير بها الأمور في ايام ولكن الأيام الماضية منحته الثقة في عبور تلك المباريات».



