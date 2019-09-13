ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أدافع عن الجيش بالحق.. عكاشة: الشعب استدعى القوات المسلحة للحفاظ على الأمن

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:42 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه في الفترة بين 2011 و2014 كان من الضروري وجود سلطة أو مؤسسة تعوض الشلل المتواجد في بقية مؤسسات الدولة التي شهدت ترهلا وفوضى ومظاهرات فئوية.

وأضاف توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن الشعب هو من استدعى القوات المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، وكي يساهم في إدارة المؤسسات التنفيذية التي انفك عقدها.

وتابع توفيق عكاشة:" القوات المسلحة المصرية تحافظ على مصر، مضيفا:" أنا مش بطبل ولا أدعي كلام ولا اهاجم احد ولكنني أدافع عن الجيش المصري بالحق والحقيقة".

وأكمل توفيق عكاشة:" الجيش لم يتوغل في الدولة المصرية ولكن الجيش سد فراغا شديدا ويعالج انفراط عقد في السلطة التنفيذية لان الجيش جزء من السلطة التنفيذية وفقا للدستور".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفيق عكاشة: لا يستطيع أحد كسر مصر.. وشعبها قضى على الاحتلال

توفيق عكاشة يعلن موعد إجراء انتخابات المحليات.. فيديو

مش بطبل.. توفيق عكاشة: هناك دفعة قوية من الدولة في العمل والإنجاز

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

اخبار الرياضة.. عرض خيالي لـ محمد صلاح.. صدمة الأهلي لاتحاد الكرة.. تصريحات ميتشو.. ورسالة مارتن يول لـ مؤمن زكريا

تعليقات صادمة على صورة هنا الزاهد وأحمد فهمى وشقيقه

عمرو الجنايني يفجر مفاجأة: عاقبنا شيكابالا لمحو الشكوك

عبد الله السعيد يوجه رسالة خاصة لـ مؤمن زكريا

اشتغلت شغلانتك وأنا صغير.. تامر حسني يدعم عاملًا في فندق بكلمات مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور