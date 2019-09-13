أدافع عن الجيش بالحق.. عكاشة: الشعب استدعى القوات المسلحة للحفاظ على الأمن

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه في الفترة بين 2011 و2014 كان من الضروري وجود سلطة أو مؤسسة تعوض الشلل المتواجد في بقية مؤسسات الدولة التي شهدت ترهلا وفوضى ومظاهرات فئوية.



وأضاف توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن الشعب هو من استدعى القوات المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، وكي يساهم في إدارة المؤسسات التنفيذية التي انفك عقدها.



وتابع توفيق عكاشة:" القوات المسلحة المصرية تحافظ على مصر، مضيفا:" أنا مش بطبل ولا أدعي كلام ولا اهاجم احد ولكنني أدافع عن الجيش المصري بالحق والحقيقة".



وأكمل توفيق عكاشة:" الجيش لم يتوغل في الدولة المصرية ولكن الجيش سد فراغا شديدا ويعالج انفراط عقد في السلطة التنفيذية لان الجيش جزء من السلطة التنفيذية وفقا للدستور".

