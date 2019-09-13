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مرأة

بـ فستان أحمر كب.. بوسي شلبي بإطلالة أنثوية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:48 م
بوسي شلبي
بوسي شلبي
آية التيجي
نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى أناقتها، وشياكتها التي ظهرت بها.

وارتدت بوسي شلبي فستانا كب باللون الأحمر، وبشكل الوردة من الاعلى، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، واعطاها إطلالة غير متوقعة.

ورفع مصفف الشعر محمد الصغير شعر بوسي شلبي إلى الاعلى بعمله كعكة، وقد تركت بعض خصلات من الشعر منسدلة على وجهها، لتكمل إطلالتها، وتبرز من جمال ملامحها.

ولم تتكلف بوسي شلبي في وضع الماكياج، حيث انها اختارت وضع اللون الأسود لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف بوسي شلبي في ارتدجاء الاكسسوارات، فارتدت قرطين باللون الفضي والمنسدلين على رقبتها، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.


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