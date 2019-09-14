مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول والأهلي والزمالك أبرزها

تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، ونتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 9 - 2019 وأبرزها مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، وفيما يلي يستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 9 - 2019 في الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



موعد مباراة ليفربول نيوكاسل يونايتد



تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي



تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصر، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي



موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس



تنطلق مباراة توتنهام وكريستال بالاس في تمام الساعة الرابعة عصر، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.



موعد مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي



تنطلق مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي في تمام الساعة الرابعة عصر، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3.



موعد مباراة برايتون وبيرنلي



تنطلق مباراة برايتون وبيرنلي في تمام الساعة الرابعة عصر، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 8.



موعد مباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون



تنطلق مباراة شيفيلد يونايتد وساوثهامتون في تمام الساعة الرابعة عصر، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 7.



موعد مباراة نوريتش سيتي ومانشستر سيتي



تنطلق مباراة نوريتش سيتي ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة ونصف مساء ، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ريال مدريد - ليفانتي، الواحدة ظهرا ، عبر قناة بي إن سبورت 3.



ليجانيس - فياريال ، الرابعه عصرا ، عبر قناة بي إن سبورت 3.



ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد، السادسة ونصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.



برشلونة - فالنسيا ، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



فيورنتينا - يوفنتوس ، الثالثة عصرا ، عبر قناة بي غن سبورت 4.



نابولي - سامبدوريا ، السادسة ونصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.



انتر ميلان - أودينيزي ، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.





مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن ، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 5.



كولن - بوروسيا مونشنغلادباخ ، الثالثة والنصف عصرا ، عبر قناة بي إن سبورت 5 EN.



ماينز 05 - هيرتا برلين ، الثالثة والنصف عصرا ، عبر قناة بي إن سبورت 5 FR.



أوجسبورج - آينتراخت فرانكفورت ، الثالثة والنصف عصرا ، عبر قناة 5 Sky Bundesliga .



يونيون برلين - فيردر بريمن ، الثالثة والنصف عصرا ، عبر قناة Eleven Sports 2 HD .



لايبزيج - بايرن ميونيخ ، السادسة والنصف مساء ، عبر قناة بي إن سبورت 5.



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



باريس سان جيرمان - ستراسبورج ، الخامسة والنصف مساء ، عبر قناة بي إن سبورت 6.



مونبلييه - نيس ، الثامنة مساء ، عبر بي إن سبورت 6.



ستاد بريست 29 - رين ، الثامنة مساء ، عبر بي إن سبورت 7.



بوردو - ميتز ، الثامنة مساء ، عبر بي إن سبورت 1.



ديجون - نيم أولمبيك ، الثامنة مساء، عبر بي إن سبورت 8 .



مواعيد مباريات البطولة العربية



النصر "عمان" - الجزيرة "الإمارات" ، الثانية وربع ظهرا ، عبر قناة بي أبو ظبي الرياضية 2.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



الاهلي - كانو سبورت ، السادسة مساء .



الزمالك - جينيراسيون فوت ، الثامنة مساء .



مواعيد مباريات الكونفدرالية



بيراميدز - شباب رياضي بلوزداد ، الثامنة مساء .

