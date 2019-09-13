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رياضة

هذا اللاعب يقود الاهلي امام كانو سبورت بعد إصابة وليد ازارو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:06 م
وليد ازارو
وليد ازارو
نور عادل
تلقى النادي الأهلي ضربة قوية بغياب مهاجمه وليد ازارو عن مواجهة كانو سبورت التي ستقام غدا السبت في السادسة مساءً في اطار دور الـ32 بدوري ابطال افريقيا.

واستقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الدفع بالمهاجم الشاب صلاح محسن ليكون بديل لوليد ازارو في قيادة هجوم النادي الأهلي امام كانو سبورت.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة غياب مهاجمه وليد ازارو عن مباراة الاهلي وكانو سبورت بداعي الاصابة حيث قال الدكتور خالد محمود عن وليد ازارو انه خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد.

وأضاف أن رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الاهلي، فضل عدم المجازفة بـ وليد ازارو الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب ٤ أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة بين الأهلي وكانو سبورت.

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