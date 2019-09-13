فيلم واحد بآلاف الخطب.. تعليق خالد الجندي على فتوى تجسيد الصحابة فنيًا

قال الشيخ خالد الجندي، إنه ليس ضد الفن، وله ضوابطه، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق حول هذه الضوابط، وحرية الفنان وحرية تعبيره.



وأضاف خالد الجندي في تصريحات تلفزيونية، أن موقف الناس جميعا من الصحابة ليس سواء، مشيرا إلى أن البعض له اعتبارات عقائدية، مع الصحابة، فنخشى أن يكون فتوى اباحة تجسيد الصحابة في الاعمال الفنية، نصفية حسابات.



وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن الصحابة هم من عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلموا على يده، مشيرا إلى أن أبو لهب عايش النبي لكنه ليس من الانبياء، فالانبياء هم من عايشوا الرسول واسلموا على يده، وحسنت سيرتهم.



وأكد أن مفتي الديار المصرية من قامات وعلماء مصر، إلا أنه عندما قرأ الفتوى انهالت عليه الكثير من التساؤلات، حول التفرقة بين الانبياء في الفتوى، مشيرا إلى أن كل الصحابة بشروا بالجنة، ولكن في أحاديث مختلفة، ومواقف مختلفة.



وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن فيلم واحد يمكن أن يكون أكثر تأثيرا من الاف من خطب الجمعة، ويمكن لفيلم كرتون، أن يكون أكثر تاثيرا على الاطفال، من كل كتب المكتبة.

