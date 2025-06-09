مهرجان فينيسيا يمنح كيم نوفاك "الأسد الذهبي" تكريما عن مشوارها الفني

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الثانية والثمانين، عن منح جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر للممثلة الأميركية الأسطورية كيم نوفاك، تكريمًا لمسيرتها الحافلة التي شكّلت محطة فارقة في تاريخ السينما العالمية.



ومن المقرر أن تتسلّم كيم نوفاك، التي تبلغ من العمر 92 عامًا، الجائزة خلال فعاليات المهرجان التي تنطلق في 27 أغسطس وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

اشتهرت كيم نوفاك بأدوارها الأيقونية في عدد من أعظم كلاسيكيات السينما، وعلى رأسها فيلم “Vertigo” من إخراج ألفريد هيتشكوك عام 1958، والذي يُعدّ اليوم أحد أبرز أفلام التشويق في التاريخ.



ورغم شهرتها الواسعة، اختارت كيم نوفاك الانسحاب تدريجيًا من الأضواء، مفضّلة حياة أكثر هدوءًا بعيدًا عن ضجيج الشهرة، ما جعلها رمزًا للاستقلالية والاختيار الفني الواعي.

وفي بيان رسمي، أشاد مدير مهرجان فينيسيا، ألبرتو باربيرا، بقرار منح كيم نوفاك الجائزة، واصفًا إياها بـ”النجمة التي لم تخضع لقواعد النجومية الكلاسيكية، بل كانت دائمًا رمزًا للحرية الفنية والتعبير الشخصي الصادق”.

ضمن فعاليات المهرجان هذا العام سيُعرض فيلم وثائقي جديد بعنوان “Kim Novak’s Vertigo”، من إخراج ألكسندر فيليب، وهو عمل يسلّط الضوء على الدور المحوري الذي أدّته كيم نوفاك في فيلم “Vertigo”، بالإضافة إلى نظرة تأملية على حياتها المهنية والشخصية.

كما عبّرت كيم نوفاك عن امتنانها العميق لهذا التكريم، قائلة: “أشعر بتأثّر بالغ لحصولي على جائزة الأسد الذهبي.. إنه لشرف عظيم أن يُعترف بمسيرتي المهنية من قبل واحد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم.. هذه لحظة تلامس أعماق قلبي".

يُذكر أن المهرجان سيمنح الجائزة نفسها أيضًا للمخرج الألماني الشهير فيرنر هيرتزوج في احتفاء مزدوج يجمع بين أسطورتين قدّمتا إسهامات لا تُنسى للسينما العالمية، كلّ في مجاله.

يُعد تكريم كيم نوفاك بجائزة “الأسد الذهبي” في بينالي فينيسيا 2025 محطة إنصاف فني لمسيرة نادرة في عمقها وجمالها وخصوصيتها.