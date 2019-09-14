دورات تدريبية لمعلمي الصفين الأول والثاني الثانوي.. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار اهتمامها بتدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد ، يتم عقد دورات تدريبية لمعلمي الصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ اليوم 14 سبتمبر القادم.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تستمر هذه التدريبات على مدار العام الدراسي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه التدريبات تستهدف تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة واستراتيجيات التدريس، لتنمية مهارات الطلاب، بالتوازي مع حصولهم على المحتوى العلمي من خلال بنك المعرفة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أطلقت برنامجًا جديدًا للمرحلة الثانوية لدعم جميع معلمي الصفين الأول والثانى الثانوى فى مجال التعليم والتربية.