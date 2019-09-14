ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

دورات تدريبية لمعلمي الصفين الأول والثاني الثانوي.. اليوم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار اهتمامها بتدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد ، يتم عقد دورات تدريبية لمعلمي الصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ اليوم 14 سبتمبر القادم.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تستمر هذه التدريبات على مدار العام الدراسي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه التدريبات تستهدف تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة واستراتيجيات التدريس، لتنمية مهارات الطلاب، بالتوازي مع حصولهم على المحتوى العلمي من خلال بنك المعرفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أطلقت برنامجًا جديدًا للمرحلة الثانوية لدعم جميع معلمي الصفين الأول والثانى الثانوى فى مجال التعليم والتربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تعقد تدريبات لمعلمي الصفين الأول والثاني الثانوي ابتداء من 14 سبتمبر

التعليم : بدء الدراسة 11 سبتمبر لتلاميذ النظام الجديد.. كتاب منفصل للرياضيات في 2 ابتدائي والباقة باللغة العربية.. 2 ثانوي سنة نقل.. والتعريب مسموح به هذا العام فقط

فرصة للانضمام لمدربي معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي.. عبر هذا الرابط

انتهاء تدريب معلمي رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد

التعليم: لن نطبع كتب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي المقبل

مفاجآت العام الدراسي الجديد .. التعليم تصارح الرأي العام بتأخر بعض الكتب المدرسية وتحدد تواريخ وصولها .. ولأول مرة وضع جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي قبل بدء الدراسة

ترشيحاتنا

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

تحالف الأحزاب المصرية يعلن رفضه التام لمزاعم وادعاءات الحركة المدنية الديمقراطية

عماد متعب يكشف حقيقة ترشيحه لتولي منصب إدارة الكرة بالمنتخب..فيديو

قطار الشباب يعاود الانطلاق.. السيسي يشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بـ المنارة ويجيب على تساؤلات المصريين.. 1600 مشارك يحضرون الفعاليات.. وتأثير نشر الأكاذيب على الدولة أبرز الجلسات

شاهد... محمد رمضان مع سيارته الـ رولز رويس.. والجماهير ترد بتعليقات مبهجة

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية