طلبوا 3 مليون جنيه فدية .. الداخلية تنجح فى ضبط المتهمين بخطف طفل بالقاهرة





دائرة قسم شرطة منشأة ناصر ترجع بداية الواقعة بقيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن اختفاء نجله عقب خروجه من المنزل و تلقيه فى وقت لاحق اتصالا تليفونيا من أحد الأشخاص يطالبه بدفع فدية ٣ ملايين جنيه لإطلاق سراح نجله.



على الفور تشكل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية وتوصلت جهوده الى قيام عامل بالمطعم المملوك لوالد الطفل المختطف باستدراج الطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة اجرة واخفائه لدى أحد أصدقائه بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وتعيين حراسة عليه و طلب الفدية لعلمه بثراء والد الطفل.





وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهمين الثلاثه باختطاف الطفل وتحرير الطفل.

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل ومساومة أهله لدفع فدية.