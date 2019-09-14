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رياضة

مصر المقاصة يستأنف تدريباته الجماعية بعد دورة الجونة الودية.. اليوم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
جانب من مباراة الجونة
جانب من مباراة الجونة والمقاصة الودية
محمد رشاد
يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة إلى تدريباته الجماعية اليوم السبت بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد دورة الجونة الودية التي حصد فيها الفريق الفيومي المركز الثالث عقب التغلب على أسوان.

وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بدأت الأربعاء الماضي عقب مباراة أسوان الأخيرة بدورة الجونة الودية والتي انتهت بفوز أبناء الفيوم بهدف نظيف.

وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أهمية دورة الجونة فى تحقيق الانسجام بين جميع لاعبي الفريق، خاصة أنها تأتى فى إطار المرحلة الثالثة للإعداد بعد معسكري الإسكندرية والإسماعيلية.

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