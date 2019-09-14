نرمين الفقي تفوز بجائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية.. فيديو

احتفلت الفنانة نرمين الفقي بحصولها على جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية عن دورها بمسلسل ابو العروسة.

ونشرت نرمين الفقي فيديو لحظة إعلان وتسلمها للجائزة بمهرجان الفضائيات العربية المقام بأحد الفنادق.





وظهرت نرمين الفقي بالمهرجان بإطلالة جريئة بارتدائها فستان سواريه شفاف ووضع ميكب خفيف على وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها.



