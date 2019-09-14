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فن

نرمين الفقي تفوز بجائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:33 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
مصطفى كرم
احتفلت الفنانة نرمين الفقي بحصولها على جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية عن دورها بمسلسل ابو العروسة.
ونشرت نرمين الفقي فيديو لحظة إعلان وتسلمها للجائزة بمهرجان الفضائيات العربية المقام بأحد الفنادق.

وظهرت نرمين الفقي بالمهرجان بإطلالة جريئة بارتدائها فستان سواريه شفاف ووضع ميكب خفيف على وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام المنصرم، في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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