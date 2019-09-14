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فن

تكريم تامر حسنى واحمد صلاح بحفل استاد القاهرة.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:22 ص
صدى البلد
نبيل العدوى- عدسة / محمد صبحى
أحيا النجم تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل استاد القاهرة الدولي بحضور من الجنسين من مختلف الجنسيات والأعمار.

وافتتح تامر حسني الحفل بأغنية "بنت الآية " بعدها قام بتحية الجمهور وعلق على اللوك الذي ظهر به مازحا :" ايه رأيكم في القرعة دي .. منورة؟ "

كما قدم تامر عددا كبيرا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي امتد لأكثر من ١٥ عاما منها "ريح بالك" ،"تليفوني رن" ، "كفياك اعذار"،"ناسيني ليه" ،"مايحرمنيش منك" ،"بطلة العالم في النكد" ،"لو كنت نسيت" .. وغيرها ممن طالب بها محبيه علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة.

كما شهد الحفل تكريم تامر حسني كأفضل مطرب وأحمد عصام كأفضل لاعب مؤثرات بصرية استعراضية و fire works وفريق واما كأفضل البوم عن "الصيف ابتدي" الذي تم إطلاقه مؤخرا وإحمد صلاح حسني كأفضل فنان شامل واللبنانية رزان مغربي كأفضل فنانة وإعلاميةومن نجوم الرياضة المميزين تم تكريم محمد بركات ونور خطاب  ومذيع fm خالد جواد. 
تكريم تامر حسنى واحمد صلاح بحفل استاد القاهرة.. صور
تكريم تامر حسنى واحمد صلاح بحفل استاد القاهرة.. صور
تكريم تامر حسنى واحمد صلاح بحفل استاد القاهرة.. صور
تكريم تامر حسنى واحمد صلاح بحفل استاد القاهرة.. صور
تكريم تامر حسنى واحمد صلاح بحفل استاد القاهرة.. صور

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