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فن

أخبار الفن| نرمين الفقى تتألق بمهرجان الفضائيات وتامر حسنى مع ذوى الإحتياجات الخاصة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:12 ص
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:


نرمين الفقي تفوز بجائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية.. فيديو
احتفلت الفنانة نرمين الفقي بحصولها على جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية عن دورها بمسلسل ابو العروسة.

ممثلة سعودية تكشف كواليس مشاركتها بمهرجان فينيسيا السينمائى
تناقلت وسائل إعلام عربية تصريحات عن رد فعل عائلة الفنانة الشابة ميلا الزهراني، بعد مشاركتها في مهرجان فيسنسيا الدولي.

تامر حسنى يوقف حفله فى استاد القاهرة بسبب الجماهير
حرصا على التعامل مع جماهير حفله، أوقف النجم تامر حسنى حفله لمدة نصف ساعة المقام حاليا على ملعب الهوكى داخل إستاد القاهرة، بسبب تعامل المنظمين مع الجمهور الذى قارب من 50 ألف.

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور
أحيا النجم تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل استاد القاهرة الدولي بحضور من الجنسين من مختلف الجنسيات والأعمار.

شاهد... محمد رمضان مع سيارته الـ رولز رويس.. والجماهير ترد بتعليقات مبهجة
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له مع سيارته الـ " رولز رويس "من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى
"فيس بوك".

زحام شديد بسبب محمد رمضان في مهرجان القنوات الفضائية.. صور
حضر الفنان محمد رمضان مهرجان القنوات الفضائية في دورته العاشرة والمقام في إحدى الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.

بعد مولودتها.. أول ظهور لـ حنان مطاوع مع بوسي شلبي.. فيديو
نشرت الاعلامية بوسي شلبي فيديو جديد لها عبر انستجرام مع الفنانة حنان مطاوع خلال تواجدهم لتكريمهم بمهرجان الفضائيات العربية.

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