أخبار الفن| نرمين الفقى تتألق بمهرجان الفضائيات وتامر حسنى مع ذوى الإحتياجات الخاصة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:احتفلت الفنانة نرمين الفقي بحصولها على جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية عن دورها بمسلسل ابو العروسة.تناقلت وسائل إعلام عربية تصريحات عن رد فعل عائلة الفنانة الشابة ميلا الزهراني، بعد مشاركتها في مهرجان فيسنسيا الدولي.حرصا على التعامل مع جماهير حفله، أوقف النجم تامر حسنى حفله لمدة نصف ساعة المقام حاليا على ملعب الهوكى داخل إستاد القاهرة، بسبب تعامل المنظمين مع الجمهور الذى قارب من 50 ألف.أحيا النجم تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل استاد القاهرة الدولي بحضور من الجنسين من مختلف الجنسيات والأعمار.نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له مع سيارته الـ " رولز رويس "من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك".حضر الفنان محمد رمضان مهرجان القنوات الفضائية في دورته العاشرة والمقام في إحدى الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.نشرت الاعلامية بوسي شلبي فيديو جديد لها عبر انستجرام مع الفنانة حنان مطاوع خلال تواجدهم لتكريمهم بمهرجان الفضائيات العربية.