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فن

بعد مولودتها.. أول ظهور لـ حنان مطاوع مع بوسي شلبي.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:05 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
مصطفى كرم
نشرت الاعلامية بوسي شلبي فيديو جديد لها عبر انستجرام مع الفنانة حنان مطاوع خلال تواجدهم لتكريمهم بمهرجان الفضائيات العربية.

هنأت بوسي شلبي بالفيديو الفنانة حنان مطاوع على مولودها الجديد موضحة أنها مفاجأة للجمهور.

وعلقت بوسي شلبي على الفيديو قائلة "العسل كله ام اماليا حبيبة قلبي حنان مطاوع".

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام المنصرم، في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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