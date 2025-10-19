مي خيري: تعزيز ثقافة سلامة الغذاء ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية

شاركت مي خيري، المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في جلسة حوارية بعنوان «متطلبات سلامة الغذاء في النباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها وفق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف.

أدار الجلسة الدكتور خالد شديد، خبير البنية التحتية للجودة بمشروع "تجارة" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور شريف محمد طه المشرف على فرع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بالإسماعيلية، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس الشحات سليم استشاري غرفة الصناعات الغذائية للتشريعات، والدكتور مصطفى المصري نائب مدير مكتب العلاقات العلمية والدولية بالمعهد القومي للمعايرة ومنسق المعمل القومي لاختبارات الكفاءة الفنية بمشروع التعاون الألماني.

وأكدت مي خيري خلال كلمتها أن تعزيز ثقافة سلامة الغذاء وتطبيق المعايير الدولية في القطاعات الزراعية والغذائية يمثلان ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين سلاسل القيمة الزراعية والصناعية لضمان جودة المنتج من المزرعة حتى التصدير.

وأشادت بقرار إلزام الشركات المصدرة بالتسجيل في هيئة سلامة الغذاء، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من مكانة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وتمنح الثقة في وجود جهة رقابية مصرية معترف بها دوليًا، مشددة على أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تعريف العالم بقدرة مصر على ضبط جودة منتجاتها وفق معايير رقابية متكاملة، وبوجود مؤسسات وطنية قوية وشركات ملتزمة بمعايير السلامة والجودة.