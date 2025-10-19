جمعية "عين": السوق يثبت توازنه بعد زيادة أسعار الوقود

أكدت جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك أن الأسواق تشهد استقرارًا واضحًا في أسعار السلع الغذائية، لليوم الثاني على التوالي، منذ قرار تعديل أسعار الوقود الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، دون تسجيل أية زيادات غير مبررة في الأسعار.

وقال حازم المنوفي، رئيس الجمعية وعضو شعبة المواد الغذائية، إن التقارير الميدانية التي رصدتها فرق الجمعية صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر، أظهرت استمرار حالة من الانضباط والتوازن داخل السوق، وسط التزام لافت من جانب الموردين والتجار بعدم تحريك الأسعار، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس وعيًا متقدمًا لدى المجتمع التجاري بأهمية الحفاظ على استقرار السوق في هذه المرحلة.

وأضاف المنوفي:"ما نرصده حاليًا هو نتيجة مباشرة لعدة عوامل إيجابية، منها التزام الحكومة بعدم رفع أسعار الوقود لمدة عام كامل، وتحسّن مؤشرات التوريد، وثبات سعر الصرف، فضلًا عن وفرة المعروض من السلع. هذه الظروف ساعدت في ترسيخ الثقة بين أطراف السوق، وأثبتت أن التوازن ممكن إذا توفر الوعي والإرادة الجماعية."

وأشار إلى أن الجمعية تثمّن الدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الرقابية في متابعة السوق وضبط أي محاولات استغلال، مؤكدًا أن استمرار الاستقرار يتطلب استمرار التعاون بين المنتجين والموزعين والتجار والمستهلكين.

واختتم المنوفي تصريحه برسالة مباشرة للمواطنين قائلاً:

نؤكد للجميع أن الأسواق تحت السيطرة، ولا توجد أي مؤشرات على زيادات غير مبررة. ما نراه الآن هو نموذج يُحتذى به في ضبط السوق من الداخل، ونأمل أن يستمر هذا الالتزام من الجميع دعمًا للاستقرار الاقتصادي وثقة المستهلك.

