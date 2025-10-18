هاني جنينة: سنشهد انخفاضا للأسعار في بعض السلع الفترة القادمة

قال هاني جنينة، المحلل الاقتصادي، إن مصر ما زالت ملتزمة في اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى نهاية السنة القادمة برفع بعض أسعار السلع التي فيها تشوه سعري.

وأضاف هاني جنينة، في برنامج "بيزنس" على فضائية "المحور"، أن بعض الأسعار ستزيد خلال الفترة المقبلة ولكن ليس بالشكل الفج الذي شاهده الناس خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مع التعافي الحالي بسبب السياحة وتحويلات المصريين في الخارج سنجد أن المواطن لديه عمل ولديه دخل، وستنخفض وتيرة الأسعار في بعض السلع، مع زيادة في الدخل للمواطن.

وأوضح أن ارتفاع الدخل سيكون في القطاعات التصديرية وهو اتجاه الدولة المصرية حاليا.