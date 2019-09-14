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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد: مجلس الوزراء يتكفل بإجراء عملية لـ حارس عقار وينقذه من العمى

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:25 ص
صدى البلد
مصطفى كرم
استجاب مجلس الوزراء لشكوى أحد المواطنين لموقع "صدى البلد" الاخباري، عن احتياجه لإجراء عملية مياه بيضاء بعينه لعدم قدرته علي تكلفتها.

وعلى الفور قام المسؤلون بمجلس الوزراء بالتواصل مع الشاكي والتكفل بإجراء العملية له حرصا منهم علي سلامته وتخفيف العبء عليه.

وكان المواطن عبدالسلام محمد، البالغ من العمر ٦٠عاما، حارس عقار، والمقيم في حى العامرية بمحافظة الإسكندرية ، ناشد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير مساعدته فى إجراء عملية تنقذه من العمى.

ويقول في رسالته : أصيبت بمياه بيضاء في عينى وأصبحت تقريبا لا أرى ومهدد بفقد الإبصار نهائيا إذا لم أجر عملية في عينى، لكننى عاجز عن إجرائها بسبب ظروفي المعيشية الصعبة والعملية تتكلف ٧ آلاف جنيه، وأناشد أى فاعل خير التبرع بسداد تكاليفها.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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