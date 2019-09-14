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طرح أراضى الإسكان بالسادات والعاشر وأكتوبر يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:10 ص
اراضي الاسكان
اراضي الاسكان
ندى فتح الله
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، السبت.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

-الدكتور علي عبد العال: قانون مجلس الشيوخ ضمن أولويات النواب بدور الانعقاد الجديد
-طرح اراضي إسكان اجتماعي بالسادات والعاشر وأكتوبر خلال أيام
-اليوم انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثي الولادة بالسويس
-الحكومة تنفي إلغاء إجازة السبت بالمدارس
-رئيس جامعة القاهرة يؤكد استعداد المدن الجامعية لتسكين 14 ألف طالب
-اليوم.. "المترو" تبدأ استخراج اشتراكات الطلاب
-قبل مرور 24 ساعة.. مباحث أسيوط تعيد طالبًا إلى أحضان ولديه بعد اختطافه

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