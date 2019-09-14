قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية.. صمت انتخابي في تونس وانسحاب مرشحين

دخلت تونس، مع بداية اليوم "السبت"، في مرحلة الصمت الانتخابي، قبل يوم من انطلاق الانتخابات الرئاسية، المقررة غدا الأحد.



ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية"، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إلى عدم القيام بأنشطة دعائية في محيط مراكز الاقتراع وعدم رفع صور المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في إطار الحملة للانتخابات التشريعية.



ومن المقرر أن تنطلق غدا، الأحد، انتخابات الرئاسة في تونس، حيث يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب، لاختيار رئيس جديد من بين 24 رئيسا، بعد انسحاب مرشحين من السباق.



وقرر رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، ورئيس حركة "أمل تونس" الملاحق من القضاء، سليم الرياحي الموجود في المنفى، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس.



وأكد محسن مرزوق وسليم الرياحي، أن ذلك القرار جاء من أجل عدم تشتيت الأصوات، وتعزيز حظوظ المرشح عبد الكريم الزبيدي.