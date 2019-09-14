مستوحاة من فيسبوك.. جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق الصور

أعلنت شركة جوجل "Google" الأمريكية، عن طرح ميزة جديدة لتطبيق صور جوجل تدعى "Memories"، تلك الميزة مستوحاة من منصات التواصل الاخرى مثل فيسبوك وإنستجرام.



ووفقا لما ذكره موقع "Digit"، فإنه من خلال هذه ميزة "Memories" يمكن للمستخدم مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التى حدثت خلال السنوات السابقة، كما ستعمل جوجل على عرض الذكريات فى صور جوجل فى الجزء العلوى من معرض الصور الخاص بك على الهاتف الذكى.



وتعد ميزة "Memories" واحدة من أكثر الميزات شعبية على موقع "فيسبوك"، حيث يرسل كل يوم إشعارات "فى هذا اليوم" إلى ملايين مستخدمى حول العالم، حيث تشمل الذكريات على منشورات المستخدم على فيسبوك وأحداث سابقة.



وتوفر" جوجل" خيار آخر لإيقاف تشغيل هذه الميزة، بالإضافة إلى خيارات مشاركة الصور التى تظهر فى "Memories" كذكرى مع الآخرين عبر التطبيقات المختلفة.



يذكر أن شركة "جوجل" أضافت مؤخرا، ميزة جديدة لتطبيق الصور المملوك لها "صور جوجل"، باستخدام أداة البحث لتلك الميزة يمكن للمستخدم البحث عن الصور التى تحنوي على نصوص بين الآلاف من الصور داخل التطبيق، بالإضافة إلى أنه يمكنك حتى نسخ النص ولصقه في أي مكان آخر.