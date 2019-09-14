الدوري السعودي .. الهلال يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الفيحاء

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال منافسه الفيحاء اليوم في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري السعودي .



ويسعى فريق الهلال لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط مستغلا عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سجل انتصاراته الكبيرة هذا الموسم حيث فاز علي ابها بنتيجة 4-2 وبعدها الفوز علي الرائد 5-0 .



من جانبه يحاول فريق الفيحاء الخروج بأفضل نتيجة ايجابية خارج ارضه أملا في المنافسة على مركز أفضل في جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي حيث تعادل أمام الفيصلي 0-0 ، وفاز علي الحزم 2-1 .



جدير بالذكر أن فريق الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق الفيحاء في المركز السابع برصيد 4 نقاط .