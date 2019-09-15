فيديوجراف | الكشف عن موقف غامض لحظة وفاة عزت أبو عوف

وفاة الفنان عزت أبو عوف كانت بمثابة الفاجعة التي أصابت الوسط الفني، فتاريخ عزت أبو عوف في الغناء والتلحين والتمثيل واكتشاف المواهب تاريخ كبير.





مها أبو عوف شقيقته كشفت لأول مرة في لقاء تليفزيوني عن موقف غامض لحظة تلقيها خبر وفاة عزت أبو عوف.





"مها" سردت اللحظات التي سبقت تلقيها نبأ وفاة شقيقها، مشيرة إلى أنها كانت في السعودية فترة مرض عزت أبو عوف وكانت تتابع حالته يوميًا عبر الهاتف، إلا أن يوم وفاته وقع أمر غريب لحظة وفاته.



