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برلمان

نائب: مؤتمرات الشباب فرصة للرد على الشائعات وكشف المؤامرات

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:33 م
المؤتمر الوطنى الدورى
المؤتمر الوطنى الدورى الثامن للشباب
معتز الخصوصى
قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مؤتمرات الشباب تعد فرصة للرد على الشائعات وكشف النقاب عن حجم الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع، خاصة فى الوقت الذى تكثر فى المؤامرات على الدولة المصرية.

وأضاف نصر الدين فى بيان صحفى له، أن مؤتمر الشباب فى نسخته الثامنة يتطرق للعديد من الموضوعات أبرزها الإرهاب ومخاطر السوشيال ميديا، وكيف تستغل بعض الجماعات الإرهابية أن تستغل مواقع التواصل من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والترويج لها من خلال لجانهم الإلكترونية التى تنفذ أجندات خارجية تهدف للنيل من مؤسسات الدولة المصرية.

وأوضح نصر الدين، أن مؤتمر الشباب يلقى الضوء على أهمية مواجهة هذه المحاولات، ودور الشباب فى التصدى لهذه المحاولات الخبيثة، وذلك من خلال الاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم فى هذا الإطار، ودورهم فى التصدى لها بجانب الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشباب المصرى يمتلك قدرة على التصدى لهذه الشائعات.

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