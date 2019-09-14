أثناء محاكمة البشير .. تصرف غريب من القضاء السوداني تعرف عليه

رفض القضاء السوداني، اليوم السبت، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالًا بشكل شخصي من دولة أجنبية وصنفت الصحف السودانية ما حدث بالتصرف الغريب من القضاء.



وجاء ذلك خلال مداولات الجلسة الخامسة لمحاكمة البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم.



وتقدمت هيئة الدفاع السبت الماضي، بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، متهمة القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء لحزب سياسي (لم يحددوه)، وهذا يتعارض مع استقلال القضاء.



وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، في جلسة اليوم، إن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البيّنة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة، وعليه نرى أن الطلب غير مقبول.