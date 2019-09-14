تعرف على أماكن انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر على ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بالقليوبية.. مستندات

انطلقت اليوم أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر على ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة وحتى عمر 28 يوما بعدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.





من جانبها أعلنت مديرية الشئون الصحية استعداداتها لتنفيذ المبادرة واستقبال الحالات من الأطفال فى الأماكن التى خصصتها المديرية للكشف على الأطفال، وتستهدف المبادرة المسح الإلزامي لجميع الأطفال حديثي الولادة للحد من مخاطر هذه الإعاقة بالكشف المبكر وإلزام الأطفال على إجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة فى السن المناسب من عدمه.





كما سيتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حين إصدارها، لافتا إلى أن المسح سيكون له دور كبير بإشراك المواطن وجعله جزء لا يتجزأ بالمنظومة في نشر الوعي الثقافي بمخاطر ضعف السمع.





من جانبه أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن وزارة الصحة وفرت 50 جهازا للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة و قد تم توزيعها على 50 وحدة صحية على مستوى المحافظة وفيما يلي توزيع أماكن الخدمة على مستوى المحافظة:





إدارة بنها الصحية: "المركز الطبي، ورورة، ميت السباع، ميت عاصم، ميت العطار، مرصفا، ميت راضي، كفر عطا الله، جزيرة بلى".





إدارة كفر شكر الصحية: "مركر طبي كفر شكر، كفر تصفا، اسنيت، برقطا".





الإدارة الصحية بشبين القناطر: "مركز طبي شبين، عرب جهينة، طحانوب، الجعافرة، نوى، كفر طحا، الأحراز، كفر الصهبي".





الإدارة الصحية بشبرا غرب: "منطي، مركز طبي عثمان، مركز طبي نوبار".





إدارة شبرا شرق: "الكابلات، مركز طبي بهتيم ثان".





الإدارة الصحية بقليوب: "سنديون، بلقس، طنان، مركز طبي قليوب البلد، حلابة".





إدارة العبور الصحية: "مركز طبي الحي الأول".





الإدارة الصحية بالقناطر: "مركز صحة أسرة القناطر، سندبيس، المنيرة، أبو الغيط، شلقان".





الإدارة الصحية بقها: "مركز طبي قها".





إدارة طوخ الصحية: "زاوية بلتان، كفر الجمال، برشوم. كفر العمار، جهور الكبرى، مشتهر".



