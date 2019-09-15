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ديني

نذر ذبيحة للمساكين هل له يعطي للأهل والأصدقاء؟ المفتي السابق يجيب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
نذر ذبيحة للمساكين
نذر ذبيحة للمساكين هل له يعطي للأهل والأصدقاء
إيمان طلعت
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن من نذر شيئاً لله فيجب عليه الوفاء بما نذره لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه).

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع اليوتيوب، فى إجابته عن سؤال مضمونه (إذا نذر أحدهم أن يذبح شيئًا لله فهل ممكن يهادي منها الأهل والأصدقاء؟)، أن من نذر أن يذبح شيئاً لله فلا يعطي منها للأهل والأصدقاء لأن ما نذره للفقراء فقط، طالما أنه نذر فيكون الذبح الذي ذبحه انتقل من ملكى لملك الله أى إلى ملك الفقراء، ففى الغرب يقولون على ملك الله أى ملك المجتمع ولكنه فى مجتمعنا أنه خرج من ملكى إلى ملك الله. 

وأشار: إلى أن الناذر فليس له أن يأكل من نذره، فإن أكل ضمن قيمته للمساكين، أي يخرج قيمة ما أكل ويعطيها للمساكين.

وتابع: ومما علل به الفقهاء منع الأكل من النذر أن الذبيحة إذا نذرت للمساكين مثلا فقد تعينت لهم ، فليس له أن يصرف شيئًا منها عنهم.

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