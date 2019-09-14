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مفيش لياقة بدنية.. الرئيس السيسي: أجسامنا مش أجسام شباب.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:57 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" نسعى إلى أن يكون جزء كبير من التعليم الفني عمليا، ونحدث توازنا في العملية التعليمية بما يحقق الأهداف المرجوة منه".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة إسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة، :" علينا الاهتمام بممارسة الرياضة وأن يكون هناك درجات مخصصة في تقييم الطالب في العملية التعليمية".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي:" نخشى في ظل عدم استقرار آليات حقيقية تجعلنا غير قادرين على تنفيذ هذا الأمر بشكل متكامل، فقمنا بتأجيل الفكرة كي تكون المدارس والمجتمع مستعد لهذا الأمر".

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي:" لو شوفتوا أجسامنا كشعب وشباب وطلبة مدارس، مفيش لياقة بدنية، والاجسام المتواجدة في المجتمع مش اجسام شباب، وحل هذا الأمر هو ممارسة الرياضة حتى في المنزل، ولا نستطيع فرض الرياضة كجزء من العملية التعليمية في الوقت الحالي".

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