فيديو | صلاح محسن يحرز الهدف الأول لـ الاهلي في شباك كانو سبورت

صلاح محسن الهدف الأول في شباك كانو سبورت بعد لحظات من نزوله ليهز شباك الغيني الإستوائي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "مالبو".





الهدف جاء عبر صلاح محسن في الدقيقة 62 من لحظات من نزوله، بهدف رائع في شباك الفريق الغيني.





وشهدت المباراة صعوبة في نقلها تليفزيونيا عبر قناة أون سبورت التي تملك حق النقل المباشر للمباراة داخل مصر، وذلك لأسباب غير معلنة حتى الآن.





وحصلت قناة الأهلي على بعض من اللقطات من مباراة الأهلي مع كانو سبورت أبرزها كرة حمدي فتحي في بداية المباراة.



