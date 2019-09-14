يوم عيد ميلاده.. فايلر يحقق الفوز الأول مع الأهلى علي حساب كانو سبورت

احتفل السويسري فايلر مدرب الاهلي الجديد بمناسبة عيد ميلاد اليوم بقيادة الاهلي في اول مباراة رسمية له بالفوز علي كانو سبورت بهدفين فى الدور الـ32 من مباراة الذهاب ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .



ويصادف اليوم عيد ميلاد مدرب الأهلي الجديد الـ46 .



افتتح صلاح محسن التهديف في الدقيقة 62 من لحظات من نزوله ، بهدف رائع في شباك الفريق الغيني .



واحتفل صلاح محسن بهدفه علي طريقة مؤمن زكريا فى لقطة طيبة منه لزميله .



واضاف وليد سليمان هدف الثاني فى الدقيقة 82 قبل نهاية اللقاء .



ويسعي الأهلي لتعزيز تفوقه على كانو سبورت عندما يواجه ضيفه في لقاء العودة الذي سيُقام بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.



وتُعد مباراة اليوم هي الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخرًا خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.