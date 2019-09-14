الشارقة بطلًا لـ السوبر الإماراتي على حساب شباب الاهلي بركلات الترجيح..فيديو

نجح فريق نادى الشارقة الإماراتي في حصد كأس سوبر الخليج العربي بعد الفوز على شباب الأهلى بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد" آل مكتوم" بنادي النصر بدبي.



لجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى فى 4 أشواط مثيرة بين الفريقين، في المباراة التي شهدت تعرض الحسن صالح لاعب الشارقة للطرد أثناء مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، بعد رجوع الحكم لتقنية الـ VAR.



ودخل شباب الأهلي المباراة بصفته بطل كأس رئيس الإمارات بينما فريق الشارقة بطل الدوري موسم 2018-2019 حيث احتل صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بعد غياب 23 عاما.







