أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
مصرع 34 شخصا جراء إعصار "ميليسا" في منطقة الكاريبي
تفاصيل زيارة مدير آثار الأقصر لموقع مقبرة خيتي.. تعاون مصري بولندي يكشف أسرار الدولة الوسطى|صور
روسيا تعلن تدمير 170 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل
الرئيس الصيني لترامب: تنمية بلادنا تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددا
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر
الصحافة الأمريكية : ترامب خسر الحرب التجارية أمام الصين
الرئيس الصيني: نقدر للغاية دور الرئيس الأمريكي في إنهاء الحرب بغزة
نبيل فهمي: وجهة النظر العربية باتت أكثر تكاملا وتنسيقا رغم الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي
وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي، أن وجهة النظر العربية باتت أكثر تكاملا وتنسيقا، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة التي يشهدها الشرق الأوسط.. وقال: إن هناك دعما دوليا واضحا إزاء الموقف المصري... وأن وجهة النظر العربية باتت أكثر تكاملا وتنسيقا في ظل الأزمات المتصاعدة التي يشهدها الشرق الأوسط. 


ولفت فهمي، في مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلى أن المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد، طالت لعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث تشهد تباينات واضحة في المواقف تجاه العديد من الملفات الدولية.. وأن موازين القوى في العالم تشهد إعادة توزيع وتأثيرا متزايدا من القوى الآسيوية.


وأعرب فهمي عن سعادته بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي جاء بعد عمليات قتل وتدمير في القطاع تجاوزت أي عملية حربية سابقة، حيث سقط خلالها عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء. 


وشدد على ضرورة تحقيق التهدئة، منوها إلى أن وجهة النظر العربية باتت أكثر تكاملا وتنسيقا في المرحلة الحالية، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة التي يشهدها الشرق الأوسط.


وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل ارتكبت الكثير من التجاوزات، لافتا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن "ما يحدث مساس بالأمن القومي المصري"، وأكد هذا أيضا وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي.

وأضاف فهمى: أن إسرائيل تدرك تماما أنه لا أمن ولا استقرار لها دون سلام مع مصر، وأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدرك تماما أن (مصر) هي العمود الفقري لأي فكرة استقرار في المنطقة.
 

