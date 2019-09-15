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محافظات

6 أحياء يوميا.. محافظة القاهرة تضع خطة لمواجهة الإشغالات

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:17 ص
مواجهة إشغالات الشوارع
مواجهة إشغالات الشوارع
عبد العزيز جمال
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هناك حملات مسائية لاعادة الانضباط لاحياء القاهرة تشمل 6 أحياء يوميًا بالتتابع ، مؤكدًا على استمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية بشوارع العاصمة وتفعيل القانون ضد المخالفين والقضاء على بؤر الباعة الجائلين واشغالات الاسواق العشوائية وازالة الاكشاك المخالفة واخلاء الأرصفة للمشاة وازالة الحواجز الحديدية وضبط الحركة المرورية.

وأضاف خالد عبد العال ان حملات اعادة الإنضباط لشوارع العاصمة تتم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بأجهزتها خاصة المرور وشرطة المرافق بالاضافة إلى مسئولى الأحياء وادارت المحلات والاشغالات ومسئولى هيئة النظافة .

وأشار إلى أن الحملات استهدفت حتى الان 13 حيًا من بينها الزمالك وعابدين والازبكية وبولاق أبو العلا وروض الفرج ومصر الجديدة والنزهة .

وتابع أن الحملات قامت بمراجعة تراخيص المقاهي والمحلات واغلاق غير المرخص منها والزام المرخص بالمساحات المخصصة له كما تم مراجعة التزام المحال بالاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدنى مشيرًا ألى أن الحملات أسفرت عن تحرير 270 ازالة إدارية ، و33 محضر اشغال و19 محضر بائع متجول و11 محضر بيئة .

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