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فن

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:16 م
تامر عاشور وخطيبته
تامر عاشور وخطيبته
سعيد فراج
تصدر النجم تامر عاشور تريند مصر بخبر خطوبته علي ملكة جمال الكون دارين حلمي ، ومنذ اعلان تامر خبر خطوبته والجمهور يتابع بكثافة والتعليقات من الجمهور كثيفة.

تامر اعلن قبل ثلاثة أيام خطوبته في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط لكن قرر أن يقيم حفل زفاق ضخم نهاية العام.

تامر يعيش حالة من النجاحات المتكررة بعد نجاح البومه الأخير " أيام " وتوقيعه مع شركة " ايرث برودكشن " المملوكة للدكتورة سارة الطباخ ،وتقديم حفلات كاملة العدد كان آخرها حفله مساء الخميس بنادي النصر بالاسكندرية.
تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

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