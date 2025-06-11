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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأرز المعمر بقطع اللحم.. وصفة مصرية أصيلة بطعم لا يُقاوم

الأرز المعمر
الأرز المعمر
أسماء عبد الحفيظ

الأرز المعمر من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ المصري، يتميز بمذاقه الغني وقوامه الكريمي الذى يجعله محببة ومفضل لدي الأغلبية، كما ان الجدات والأمهات قديما أعتادو فى الريف المصري على تحضيرة حادق وحلو، كما يُعدّ من الأطباق الدافئة التي تجمع العائلة حول المائدة.

وفي هذه الوصفة سنقدم لكِ طريقة تحضير الأرز المعمر بقطع اللحم، حيث تمتزج قطع اللحم الطرية مع الأرز المطهو بالحليب والقشطة أليك طريقة تحضيرة للشيف مصطفي العمدة.

المكونات لطريقة عمل الأرز المعمر بقطع اللحم

الأرز المعمر
  • 2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى
  • نصف كيلو لحم يفضل مكعبات موزة أو مكعبات لحم بتلو أو ضأن
  • 3 أكواب حليب كامل الدسم
  • 1 كوب شوربة مرق لحم أو دجاج
  • 2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي اختياري لكنها تضيف طراوة رائعة
  • 2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن بلدي
  • 1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم
  • 2 فص ثوم مفروم اختياري لإضافة نكهة مميزة
  • ملح حسب الرغبة
  • فلفل أسود حسب الرغبة
  • رشة جوزة الطيب اختياري
  • رشة قرفة اختياري لإضافة عمق في الطعم

طريقة عمل الأرز المعمر بقطع اللحم

الأرز المعمر

تجهيز اللحم:

  • في طاسة على نار متوسطة، سخني ملعقة زبدة وشوحي قطع اللحم حتى يتغير لونها.
  • أضيفي البصل والثوم مع التقليب حتى تذبل المكونات.
  • أضيفي قليل من الفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب والقرفة حسب الرغبة.
  • أضيفي كوبًا من الماء أو الشوربة وغطي الطاسة واتركي اللحم حتى ينضج نصف نضج لأنه سيكمل النضج داخل الفرن.

تجهيز الأرز المعمر:

  • في وعاء، امزجي الحليب مع الشوربة والملح والفلفل والقشطة جيدًا حتى يذوبوا تمامًا.
  • في طاجن فرن يفضل الفخار، ضعي طبقة من الأرز المغسول.
  • وزعي فوقها قطع اللحم المطهية مع قليل من السائل المتبقي من تسويتها.
  • أضيفي باقي كمية الأرز فوق اللحم.
  • صبي خليط الحليب والشوربة فوق الأرز حتى يغمره تمامًا إذا احتجتِ زيادة السائل، يمكنكِ إضافة المزيد من الحليب أو الشوربة.
  • ضعي قطع صغيرة من الزبدة أو السمن فوق الوجه.

التسوية 

  • سخني الفرن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية.
  • غلفي الطاجن بورق فويل وأدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة تقريباً.
  • بعد مرور الوقت، انزعي ورق الفويل واتركي الطاجن ليأخذ لون ذهبي على الوجه لمدة 10-15 دقيقة.
الأرز المعمر

نصيحة ذهبية

  • كلما استخدمتِ حليب وقشطة طازجة وسمن بلدي، كلما حصلتِ على طعم مصري أصيل وغني.
  • يمكنكِ إضافة القليل من الكريمة السائلة مع الحليب لمذاق كريمي فاخر.
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