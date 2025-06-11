أول رد فعل أمريكي إزاء العقوبات الأوروبية على وزيرين إسرائيليين

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تدين العقوبات التي فرضتها حكومات المملكة المتحدة وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

روبيو يدين العقوبات التي فرضتها بريطانيا وحلفاؤها





فرضت هذه الدول عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين، إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

مزاعم روبيو

قال روبيو : "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم وإنهاء الحرب".

أردف روبيو في مزاعمه "تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات والوقف جنبًا إلى جنب مع إسرائيل".