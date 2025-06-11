قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
نصيحة من دار الإفتاء لمن ينام عن صلاة الفجر
أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية في المنوفية.. صور
وفاة تاجر الذهب أحمد المسلماني بعد اعتداء شخصين عليه بالبحيرة
كنت عارفة.. أول رد من ابنة أحمد الدجوي بعد براءته من سرقة أموال جدتها
شاهد .. أطباء بيطريون ينقذون حياة قطة بعملية قيصرية في الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كأس العالم للأندية 2025.. أموال ضخمة تُشعل سوق الانتقالات وتعيد رسم خريطة المنافسة

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
البهى عمرو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "العد التنازلي يبدأ.. أمريكا تتهيأ لاحتضان كأس العالم للأندية".

وقال التقرير: "تستعد الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف لاستضافة النسخة الحادية والعشرين من بطولة كأس العالم للأندية، في أجواء غير مسبوقة من الإثارة الكروية والمنافسة العالمية، ومع اقتراب ضربة البداية، لم تقتصر التحضيرات على الجوانب الفنية داخل الملاعب، بل امتدت إلى سوق الانتقالات الذي شهد نشاطًا محمومًا، مدفوعًا بالجوائز المالية القياسية التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف: "فيفا أعلن تخصيص مليار دولار كجوائز مالية للبطولة، تحصل الأندية الأوروبية على الحصة الأكبر منها، بينما تتوزع النسب المتبقية على بقية القارات، هذه الحوافز المالية الكبيرة جعلت من البطولة فرصة استثمارية لا تقل أهمية عن كونها تحديًا رياضيًا، الأهلي كان من أوائل الأندية التي تحركت بضم الثلاثي أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، وأشرف بن شرقي، في خطوة تعكس استعدادًا مبكرًا للمنافسة".

وتابع: "من جانبه، حاول الهلال السعودي التعاقد مع النجم البرتغالي برونو فرنانديز، لكن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح، فيما أعلن ريال مدريد تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو وعدد من النجوم لدعم طموحاته القارية، وتمنح البطولة مليوني دولار عن كل فوز في دور المجموعات، فيما تصل جائزة البطل إلى 40 مليون دولار، وهو ما عزز من حجم المنافسة داخل وخارج الملعب".

بهذا الزخم المالي والتنافس المحتدم، تتحول كأس العالم للأندية إلى أكثر من مجرد بطولة رياضية، لتصبح منصة دولية لتسويق اللاعبين واستعراض القوة المالية للأندية الكبرى. إنها ساحة استثمارية مفتوحة، تعكس كيف أصبحت الرياضة في العصر الحديث لغة اقتصادية، وأداة للتأثير والتوسع في السوق العالمية.

القاهرة الإخبارية كأس العالم للأندية الولايات المتحدة الأمريكية فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

حلم الميت يعطي الحي

حلم الميت يعطي الحي.. 5 أطعمة تعني الرزق.. والهم بهذه الفاكهة

احدى القوافل الدعوية

107 قوافل دعوية من الأوقاف تطوف محافظة قنا

هل أغاني أم كلثوم حرام

هل أغاني أم كلثوم حرام؟.. عالم أزهري يكشف 3 أحكام فقهية للفن

بالصور

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد